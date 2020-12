Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pierre Ménès dézingue un énorme flop du projet QSI !

Publié le 15 décembre 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Récemment limogé par le PSG, Jesé a clairement raté son passage en France. Et Pierre Ménès ne manque pas de rappeler les frasques de l’attaquant espagnol…

Recruté par le PSG en provenance du Real Madrid en 2016 pour 25M€, Jesé n’a jamais convaincu lors de son passage dans la capitale. L’attaquant espagnol de 27 ans a d’ailleurs récemment vu son contrat être résilié, lui qui a enchainé les périodes de prêt ces dernières années (Las Palmas, Stoke City, Bétis Séville, Sporting Lisbonne) puisqu’il n’entrait clairement pas dans les plans d’Unai Emery puis de Thomas Tuchel au PSG. Et au micro du Canal Football Club dimanche, Pierre Ménès n’a pas manqué de tacler Jesé.

« Jesé a fait n’importe quoi »