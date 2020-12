Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le dossier Depay se complique de jour en jour pour Koeman !

Publié le 19 décembre 2020 à 11h00 par Th.B.

Piste privilégiée de Ronald Koeman depuis sa nomination au poste d’entraîneur le 19 août dernier au FC Barcelone, Memphis Depay pourrait être à portée de main du Barça au vu de sa situation contractuelle à l’OL. Mais cette opération ne serait pas un long fleuve tranquille pour le technicien néerlandais.

À l’occasion du dernier mercato estival, le FC Barcelone ne cachait pas son intérêt pour Memphis Depay et Ronald Koeman avait lui-même pris la parole afin d’assurer que le Barça s’intéressait à l’attaquant de l’OL qui se trouvait alors à un an de l’expiration de son contrat au sein du club lyonnais. Des appels du pied qui avaient valu à l’entraîneur alors fraîchement nommé du FC Barcelone un tacle appuyé de son homologue lyonnais Rudi Garcia. Concernant son avenir, Memphis Depay se montrait récemment très clair en assurant être totalement impliqué à l’OL malgré sa situation contractuelle, son engagement prenant fin en juin prochain. « Je suis un joueur de l'OL, le capitaine, et je suis ici pour gagner des choses, des matchs et être important pour l'équipe. C'est mon principal objectif. Si je commence à réfléchir à mon avenir, je vais peut-être perdre ma concentration. Je suis à 100% sur l'OL. Ce qui arrivera dans le futur, nous verrons bien... C'est ce que j'ai toujours dit ». Hormis le PSG, qui selon Le Parisien, suivrait l’évolution de ce dossier, le FC Barcelone compte toujours recruter Memphis Depay. Mais la situation aurait changé en Catalogne.

Les débuts poussifs du Barça, un frein dans le dossier Depay ?