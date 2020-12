Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Klopp, Koeman... Un projet colossal en préparation ? La réponse !

Publié le 18 décembre 2020 à 23h00 par H.G.

Alors que Jordi Farré avait expliqué qu’il verrait d’un bon oeil une arrivée de Jürgen Klopp au FC Barcelone, le candidat à l’élection présidentielle du club catalan est revenu sur sa position en expliquant qu’il n’avait rien à l’encontre de Ronald Koeman, l’actuel entraîneur des Blaugrana.

Arrivé l’été dernier en lieu et place de Quique Setién après une saison 2019/2020 cauchemardesque, Ronald Koeman peine à faire l’unanimité parmi les observateurs du FC Barcelone en cette première partie de saison. Il faut dire que le club catalan est loin de se montrer reluisant pour l’instant, et ce malgré une cinquième place au classement de la Liga et une qualification en huitièmes de finale de la Ligue des Champions après une deuxième position dans son groupe. Ainsi, il est parfois annoncé que l’avenir de Ronald Koeman pourrait être remis en question après l’élection présidentielle du FC Barcelone qui aura lieu le 24 janvier prochain puisque plusieurs candidats n’ont pas caché qu’ils étaient séduits par des profils d’autres entraîneurs. C’est notamment le cas de Jordi Farré, qui avait annoncé être sous le charme de Jürgen Klopp, l’actuel entraîneur de Liverpool. Seulement voilà, l’ingénieur et homme d’affaire a tenu à rassurer Ronald Koeman en expliquant qu’il ne souhaitait pas directement se séparer de lui s’il venait à être élu, bien au contraire.

« Aujourd'hui, notre entraîneur est Koeman »