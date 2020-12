Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le clan Coutinho répond à la bombe lâchée en Espagne !

Publié le 18 décembre 2020 à 16h30 par T.M.

Se dirige-t-on vers un divorce entre Philippe Coutinho et le FC Barcelone ? A l’approche du mois de janvier, la vente du Brésilien serait planifiée par le club catalan. Une information qui n’a pas manqué de faire réagir l’entourage du principal intéressé.

Depuis quelques heures, une information fait énormément parler en Espagne. En effet, à en croire ARA , le FC Barcelone aurait pris une décision radicale avec Philippe Coutinho, en décidant tout simplement de le placer sur la liste des transferts pour janvier. D’un point de vue sportif, le Brésilien, qui avait pourtant réalisé un très bon début de saison au coeur du schéma de Ronald Koeman, est désormais éclipsé par le nouveau joyau blaugrana, Pedri. Mais c’est avant tout l’aspect économique qui pousserait le Barça à se séparer de Coutinho. Alors que le club catalan est en grande difficulté financièrement, de grosses rentrées d’argent son attendues. Et c’est n’est pas avec la vente de Junior Firpo ou d’autres indésirables que cela pourrait s’arranger. Ainsi, Carles Tusquets, président intérim, aurait demandé de réaliser une grosse vente et c’est donc Philippe Coutinho qui pourrait être sacrifié, lui pourrait garderait une belle cote en Angleterre après son passage très réussi à Liverpool.

A 100% au Barça ?

Faut-il s’attendre à un coup de tonnerre pour l’avenir de Philippe Coutinho ? D’ici quelques semaines, le Brésilien pourrait donc ne plus être un joueur du FC Barcelone. Mais si l’on en croit l’entourage du principal intéressé, cela ne devrait pas se passer comme cela. Journaliste pour ESPN , Samuel Marsden a expliqué que dans le clan Coutinho, on faisait savoir que le joueur resterait « à 100% » en janvier. Une version qui colle d’ailleurs avec les informations dévoilées par Mundo Deportivo dans la foulée de la bombe lâchée par ARA . Selon le média ibérique, Philippe Coutinho n’aurait effectivement aucune intention de quitter le FC Barcelone. Dans la tête du joueur de Ronald Koeman, tout serait très clair : il souhaiterait rester et justifier enfin l’investissement XXL réalisé par les Blaugrana en janvier 2018.

