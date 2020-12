Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a un gros coup à jouer avec Eriksen !

Publié le 18 décembre 2020 à 14h30 par Amadou Diawara

Dans une situation critique à l'Inter, Christian Eriksen serait plus que jamais sur le départ. En quête de renforts au milieu de terrain, Leonardo serait prêt à sauter sur l'occasion au mois de janvier. Et le directeur sportif du PSG pourrait avoir le champ totalement libre pour l'international danois.

Lors du dernier mercato hivernal, Christian Eriksen a voulu donner une nouvelle trajectoire à sa carrière. Alors qu'il défendait les couleurs de Tottenham, l'international danois a décidé de faire ses valises pour s'envoler vers l'Inter. Toutefois, ce choix n'est pas du tout payant. En effet, Christian Eriksen a totalement manqué ses débuts à Milan. A tel point qu'il éprouvait les pires difficultés à emmagasiner du temps de jeu. Et cette situation aurait pu provoquer son départ l'été dernier. Toujours à l'Inter, Christian Eriksen n'est toujours pas parvenu à se relancer chez les Nerazzurri . Loin d'avoir les faveurs d'Antonio Conte, le numéro 24 milanais ne serait pas du tout satisfait de son temps de jeu et serait plus que jamais déterminé à partir au mois de janvier. Une information qui n'aurait pas échappée à Leonardo. En effet, le directeur sportif du PSG serait prêt à profiter de la situation compliquée de Christian Eriksen et envisagerait de se jeter sur lui au mois de janvier. Et alors que la concurrence ferait rage sur ce dossier, le club parisien pourrait voir la voie se dégager.

Une voie royale pour Leonardo avec Eriksen ?