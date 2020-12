Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi en rajoute une couche pour la succession de Koeman !

Publié le 19 décembre 2020 à 8h30 par H.G.

Alors que son nom est fréquemment avancé pour prendre la suite de Ronald Koeman, Xavi a tenu à tempérer les choses, quand bien même il rêve d’entraîner le FC Barcelone à l’avenir.

Si Ronald Koeman est l’entraîneur du FC Barcelone depuis seulement le mois d’août, certains observateurs du club catalan ont déjà le regard tourné vers son éventuel successeur. Et pour cause, selon bon nombre d’entre eux, celui-ci ne sera nul autre que Xavi, ancienne gloire du Barça partie en 2015. Actuellement à la tête d'Al Sadd au Qatar, l’ancien milieu de terrain aurait déjà pu effectuer son grand retour au FC Barcelone l’hiver dernier en remplaçant Ernesto Valverde, mais il avait finalement décidé de ne pas donner suite à la proposition. Pour autant, cela ne pourrait être qu’un rendez-vous manqué. En effet, Xavi a réitéré son intention d’entraîner le Barça un jour, tout en appelant pour l’heure au respect du travail de Ronald Koeman.

« Il faut respecter Koeman, qui est une grande figure de l'histoire du Barça »