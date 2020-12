Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Qatar, Barça… Ces révélations sur les plans de Xavi !

Publié le 18 décembre 2020 à 21h30 par T.M.

Interrogé sur son avenir, Xavi semble visiblement plus tourner vers la suite de son aventure au Qatar plutôt qu’un retour au FC Barcelone. Que faut-il en penser ? Révélations.

Si Ronald Koeman est l’actuel entraîneur du FC Barcelone, cela pourrait ne plus être le cas dans quelques mois. En effet, en fonction du prochain président qui sera élu en janvier, cela pourrait changer. Un retour de Xavi est notamment annoncé. Toutefois, pour le moment, l’ancienne gloire du Barça, actuellement sur le poste d’Al Sadd, ne semble pas vraiment à retrouver le Camp Nou. « Même si le temps viendra pour moi de franchir une nouvelle étape dans ma carrière d'entraineur, pour l'instant, je m'efforce de profiter de mon séjour ici et de profiter au maximum de la possibilité de jouer un petit rôle dans le voyage passionnant du Qatar vers 2022 », a lâché Xavi sur son avenir.

Un discours de façade ?