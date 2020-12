Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle annonce de taille sur un retour de Xavi !

Publié le 18 décembre 2020 à 15h00 par La rédaction

Alors qu'il fait du retour de Xavi l'un des piliers de sa candidature à la présidence du FC Barcelone, Victor Font aurait prévu un rôle bien précis pour l'ancien milieu Blaugrana...

A un mois des élections présidentielles du FC Barcelone, le projet des différents candidats se précise au fil des jours. Les favoris semblent se détacher, à l'image de Joan Laporta et Victor Font. Si les projets des candidats reposent principalement sur la prolongation de Lionel Messi, la situation de Ronald Koeman ainsi que la gestion de dette du club culé, les avis diffèrent, notamment sur le retour ou non de Xavi, qui figure dans le plan de plusieurs candidats, notamment celui de Victor Font, qui est très proche de l'ancien milieu Blaugrana actuellement entraîneur d'Al-Sadd au Qatar : « Nous avons rapidement identifié Xavi alors qu’il jouait encore. Nous lui avons dit qu’on ne pouvait pas se permettre ce qui s’était passé avec Guardiola, qui n’aura finalement passé que quatre ans au Barça et sept à Manchester. Nous mettons tout en œuvre pour qu’il se sente à l’aise et que la nouvelle génération prenne le pouvoir. Peut-il venir avec d’anciennes légendes du club ? Nous en parlerons bientôt mais Xavi a déjà expliqué avec quelles personnes il aimerait travailler » . Toutefois, si certains candidats verraient bien Xavi prendre la succession de Ronald Koeman, Victor Font pourrait lui réserver un tout autre rôle...

« C'est l'héritage du club et il faut créer les conditions parfaites pour faire comme Manchester avec Pep »