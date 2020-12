Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Au Barça, on y croit pour Lionel Messi !

Publié le 18 décembre 2020 à 4h30 par T.M.

Alors que l’incertitude plane concernant l’avenir de Lionel Messi au FC Barcelone, Victor Font estime pouvoir conserver le génie argentin.

La vie sans Lionel Messi va-t-elle prochainement débuter au FC Barcelone ? Proche d’un départ durant l’été, l’Argentin est finalement resté. Mais rien ne dit que La Pulga sera toujours là la saison prochaine. En effet, Messi est en fin de contrat et pourrait donc s’en aller librement. A moins que le prochain président du Barça ne réussisse à convaincre le numéro 10 de prolonger. Cela sera donc la grosse mission du successeur de Josep Maria Bartomeu. Alors que ce dossier pourrait donc arriver entre les mains de Victor Font, l’optimisme est présent chez ce dernier.

« Je pense qu'il nous donnera une opportunité »