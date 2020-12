Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un ancien joueur de Zidane se livre sur son départ !

Publié le 18 décembre 2020 à 20h00 par A.D.

Lors du mercato estival 2019, Marcos Llorente a fait le choix osé de quitter le Real Madrid pour signer chez le voisin de l'Atlético. Après avoir passé plus d'une saison chez les Colchoneros, l'international espagnol a expliqué qu'il ne regrettait pas du tout cette décision.

Alors que sa situation ne lui convenait pas au Real Madrid, Marcos Llorente a décidé de faire ses valises à l'été 2019. Transféré il y a un peu plus d'un an, le néo-international espagnol n'est pas parti très loin. En effet, Marcos Llorente est resté à Madrid et s'est engagé en faveur de l'Atlético. Sous la houlette de Diego Simeone, le milieu offensif de 25 ans s'est totalement relancé sous les couleurs des Colchoneros. Epanoui à l'Atlético, Marcos Llorente est revenu sur son départ du Real Madrid et a fait clairement savoir qu'il ne regrettait pas son choix.

«Je n'ai pas hésité à venir et je ne regrette rien»