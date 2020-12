Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : Barcelone, Qatar… Un retour imminent pour Laurent Blanc ?

Publié le 18 décembre 2020 à 15h30 par T.M.

Depuis maintenant plus de 4 ans, Laurent Blanc est sans club. Evoqué un peu partout, le Cévenol n’a jamais rebondi depuis son remerciement du PSG. Toutefois, le retour semble proche actuellement et de nombreuses pistes sont évoquées…

L’attente est longue pour Laurent Blanc. Remercié à l’été 2016 par le PSG, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France n’a jamais retrouvé de fonctions depuis. Et plus le temps passe, plus le Cévenol devient pessimiste. En effet, dernièrement, il avait livré un triste constat sur son avenir, lâchant : « Est-ce que j’ai toujours envie d’entraîner ? Oui. Ça n’a pas changé, mais plus le temps passe moins j’y crois ». Pour Laurent Blanc, il faut donc vite retrouver un club, qui ne sera pas le FC Nantes. Suite au départ de Christian Gourcuff, le technicien de 55 ans était annoncé comme la priorité numéro 1 de Waldemar Kita pour venir entraîner le FC Nantes. Toutefois, comme Le 10 Sport vous l’a révélé, Blanc a refusé cette proposition. Le retour dans la lumière est donc différé, mais il pourrait prochainement être acté tant différentes options sont évoquées pour l’avenir du champion du monde 98 avec les Bleus.

Entraîner loin du Vieux Continent ?

Bien que Laurent Blanc n’ait plus entraîné depuis plus de 4 ans, il garde tout de même une belle cote. Régulièrement, son nom est associé à différents clubs. Et c’est encore le cas actuellement. Toutefois, pour relancer sa carrière d’entraîneur, il pourrait bien falloir quitter l’Europe. Ces derniers jours, une piste avait pris de l’ampleur : le Toronto FC. A la recherche d’un nouvel entraîneur, la franchise canadienne de MLS apprécierait Blanc, qui pourrait bien se laisser tenter par ce challenge. A moins qu’il n’opte plutôt pour le Qatar. En effet, là-bas aussi, le profil de l’entraîneur de 55 ans serait apprécié. Rapportés par Nabil Djellit, des médias locaux évoquent notamment un intérêt d’Al Rayyan pour Laurent Blanc, qui voit donc encore des portes s’ouvrir devant lui. A voir maintenant ce qu’il pourrait choisir…

Un nouveau rôle… au FC Barcelone ?