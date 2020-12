Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi a déjà pris une grosse décision pour son avenir !

Publié le 18 décembre 2020 à 13h00 par T.M.

Les questions sont de plus en plus nombreuses concernant l’avenir de Lionel Messi au FC Barcelone. Toutefois, celles-ci devraient rester encore sans réponse pendant quelques semaines.

A Barcelone, le feuilleton Lionel Messi est très loin d’être terminé. Cet été, en Catalogne, on avait craint le pire suite aux envies d’ailleurs de l’Argentin. Finalement, la Pulga a été retenue par la direction du Barça, mais un départ reste d’actualité. En effet, Messi est dans sa dernière année de contrat et pourrait donc s’en aller librement à la fin de la saison. D’ailleurs, le PSG et Manchester City sont déjà annoncés pour saisir cette occasion. Une catastrophe que le Barça pourrait toutefois éviter en prolongeant Lionel Messi. Alors que le dénouement de ce dossier est attendu par tous, il ne devrait toutefois pas arriver tout de suite.

Rendez-vous à partir du 24 janvier !