Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Partir ou rester, Lionel Messi a tranché…

Publié le 18 décembre 2020 à 6h00 par Th.B.

Décidé, Lionel Messi aurait pris la décision de quitter le FC Barcelone à la fin de son contrat, soit en juin prochain. Seule une possibilité pourrait l’inciter à changer d’opinion.

Capitaine du FC Barcelone, Lionel Messi serait susceptible de laisser tomber son vestiaire à la fin de la saison. En effet, son contrat court jusqu’en juin prochain, et son départ semble être acquis depuis son transfert avorté en début septembre, qu’il a regretté au micro de Goal en pointant du doigt la malhonnêteté de Josep Maria Bartomeu. L’ancien président du FC Barcelone a démissionné en octobre dernier avec une bonne partie de sa direction. Cependant, cela n’aurait eu que peu d’influence sur l’état d’esprit de Lionel Messi. Le PSG et Manchester City seraient les deux seules options viables pour l’Argentin d’un point de vue économique et sportif si un départ venait à se concrétiser.

Dans l’esprit de Messi, ça penche vers un départ