Mercato - OM : Ça se confirme pour cette nouvelle piste à 9M€ de Longoria !

Publié le 18 décembre 2020 à 17h45 par T.M.

A la recherche d’un arrière droit pour pallier le départ de Bouna Sarr, l’OM penserait bel et bien à Bryan Reynolds. Et Pablo Longoria saurait à quoi s’en tenir pour le joueur du Dallas FC.

Cet été, l’OM avait quasiment bouclé l’arrivée de Joakim Maehle. Mais c’était avant de voir Genk revoir ses exigences à la hausse, ce qui a alors fait capoter l’opération. Au final, les Phocéens n’ont pas recruté le Danois, ni même de remplaçant à Bouna Sarr, parti au Bayern Munich. Une erreur qui pourrait toutefois être résolue à l’occasion du mercato hivernal. Pour cela, l’OM prévoirait de revenir à la charge pour Maehle, mais face à la grosse concurrence, notamment de l’Atalanta, d’autres pistes sont également explorées.

Pour Reynolds, ce sera environ 9M€ !

Journaliste pour la MLS, Tom Bogert a révélé ce vendredi un intérêt de l’OM pour Bryan Reynolds, latéral droit du Dallas FC. Et cela se confirme. En effet, cette fois, c’est Florian Hoolsbeek a qui expliqué que l’OM pensait bel et bien à l’Américain de 19 ans, qui serait donc avec Joakim Maehle l’autre option des Phocéens pour le poste d’arrière droit. Et pour Reynolds, Pablo Longoria serait d’ores et déjà fixé. En effet, selon le journaliste belge, il faudrait compter entre 7 et 9M€ pour boucler l’opération. L’OM pourrait-il s’aligner sur ce montant ?