Mercato - OM : Deschamps à l’origine du feuilleton Giroud ?

19 décembre 2020

Ayant une parole qui pèse dans la décision des joueurs de l’Équipe de France concernant leurs avenirs en club, Didier Deschamps a mis les choses au clair à propos du dossier Olivier Giroud qui serait ouvert du côté de l’OM.

Sélectionneur de l’Équipe de France, Didier Deschamps est très écouté de ses joueurs. Et pour cause, il est la clé de leur présence chez les Bleus. De ce fait, un choix sportif risqué pourrait mettre en péril des convocations futures lors des rassemblements internationaux. En atteste le pari de Blaise Matuidi qui n’a pas été rappelé en Équipe de France après son départ en Major League Soccer à l’Inter Miami. En plein doute cet été, Lucas Hernandez a donc demandé conseil à Deschamps, comme le10sport.com vous l’a révélé en juin dernier, moment où son avenir au Bayern Munich s’écrivait en pointillés. Pas considéré comme étant un élément indiscutable du onze de départ de Frank Lampard, Olivier Giroud voit son temps de jeu varier depuis un an désormais. De quoi lui coûter à terme sa place chez les Bleus ? Le doute est permis, mais quel rôle Didier Deschamps a pu bien jouer dans le début du récent feuilleton Olivier Giroud ?

Pas de pression de Deschamps