Mercato - OM : Le dénouement du feuilleton Giroud approche…

Publié le 18 décembre 2020 à 6h30 par Th.B.

Dans les petits papiers de l’OM depuis de longues semaines, le club étant en quête d’un attaquant lors du mercato hivernal, Olivier Giroud devrait bel et bien faire faux bond à l’Olympique de Marseille. Explications.

Sous contrat jusqu’en juin prochain, Olivier Giroud a été annoncé sur le départ ces derniers temps. La cause ? Son temps de jeu qui n’était pas au goût du principal intéressé malgré ses belles performances avec Chelsea lors du restart la saison passée. De quoi permettre à Téléfoot La Chaîne notamment d’évoquer un intérêt de l’OM pour l’international français, le club phocéen souhaitant renforcer l’effectif d’André Villas-Boas dans ce secteur de jeu à l’occasion du mercato hivernal. Néanmoins, que ce soit l’OM ou un autre club, Olivier Giroud ne devrait pas quitter Chelsea.

Lampard et Giroud sur la même longueur d’onde