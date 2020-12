Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Luis Campos prêt à rebondir au Barça ?

Publié le 19 décembre 2020 à 12h00 par La rédaction

Alors que la vente du LOSC a été officialisée de vendredi, Gérard Lopez, Marc Ingla et Luis Campos ont quitté les Dogues. Toutefois, le Portugais pourrait rapidement rebondir et pas n'importe où, au FC Barcelone.

A un mois des élections au FC Barcelone, les candidats à la présidence du club culé dévoilent peu à peu leur équipe et leur projet afin de convaincre les socios de leur accorder leur voix lors du vote. Si les prétendants à la succession de Josep Maria Bartomeu sont nombreux, certains d'entre eux se détachent particulièrement à l'image de Joan Laporta et Victor Font, qui font figure de favoris. Ainsi, les autres candidats redoublent d'efforts afin de se faire entendre, à l'image d'Emili Rousaud, à l'origine des rumeurs d'un retour de Neymar au FC Barcelone après avoir affirmé qu'il était en contact avec la star brésilienne du PSG : « Nous avons parlé avec l’entourage de Neymar et il a fait des déclarations dont certains ont déduit qu’il voulait Lionel Messi au PSG. Mais non. Neymar veut revenir à Barcelone comme lors de l’été 2019 » . Toutefois, le candidat à la présidence du FC Barcelone pourrait être plus qu'un simple concurrent pour Joan Laporta et Victor Font, alors qu'il aurait convaincu Luis Campos, ancien homme fort du LOSC et de l'AS Monaco, de se joindre à son équipe.

Luis Campos, futur directeur sportif du FC Barcelone ?