Mercato - PSG : Nouvelle annonce XXL sur un retour de Neymar au Barça !

Publié le 19 décembre 2020 à 11h45 par H.G.

Alors que le FC Barcelone est en proie à de grands problèmes financiers, le candidat à l’élection du club catalan Jordi Farré estime qu’un retour de Neymar en Catalogne pourrait apporter bien plus de bénéfices qu’on ne le croit.

Présent au PSG depuis août 2017, Neymar est enfin pleinement épanoui dans la capitale française. Comme le10sport.com vous l’a révélé, l’international brésilien est comme un poisson dans l’eau à Paris, au point où d'imaginer la prolongation de son contrat expirant en 2022 comme il l’a dernièrement affirmé. Toutefois, malgré cette relation idyllique entre le PSG et Neymar, certaines personnes proches du FC Barcelone persistent dans l’idée de voir le Brésilien revêtir la tunique du club catalan. C’est le cas de Jordi Farré, qui considère que l’ancien joueur de Santos pourrait grandement apporter au Barça.

« Je crois sincèrement que ce serait bon marché »