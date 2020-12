Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le projet du Barça pour Lionel Messi est dévoilé !

Publié le 19 décembre 2020 à 6h00 par Th.B.

Bien que le départ de Lionel Messi ne ferait plus aucun doute au sein du vestiaire du FC Barcelone, certains candidats à la présidence du Barça ne perdent pas espoir.

Ayant contacté une source proche du vestiaire du FC Barcelone, The Athletic révélait récemment qu’on ne se ferait plus d’illusion au sein du groupe du Barça concernant le dossier Lionel Messi. Sous contrat jusqu’en juin prochain, le capitaine du FC Barcelone devrait quitter ses coéquipiers. Et ce n’est pas le journaliste de SPORT Guillem Balague qui dira le contraire. Pour son Ask Guillem , Balague assurait mardi qu’en l’état, Messi aurait pris la décision de plier bagage. Mais à l’instar de Joan Laporta et de Victor Font, le candidat à la présidence Jordi Farré voit grand pour Messi au FC Barcelone.

« Mais ce que je suis clair, c'est qu'il doit être lié au Barça toute sa vie »