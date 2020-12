Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Mohamed Salah lance un appel du pied au Real Madrid et à Barcelone !

Publié le 19 décembre 2020 à 9h30 par La rédaction

Alors que Mohamed Salah fait actuellement le bonheur de Liverpool, l'Egyptien n'a pas écarté une arrivée en Espagne, notamment à Barcelone ou au Real Madrid.

Elément clé du Liverpool de Jürgen Klopp depuis son arrivée en provenance de l'AS Roma en 2017, Mohamed Salah s'est imposé comme l'un des buteurs les plus prolifiques de Premier League. Après un premier passage difficile dans l'élite du football anglais sous les couleurs de Chelsea, l'international égyptien s'est totalement révélé sous les ordres de Klopp, inscrivant 108 buts et délivrant 44 passes décisives en 172 rencontres. Mais l'heure du départ pourrait-elle sonner ? Alors que le contrat de Karim Benzema au Real Madrid prendra fin en 2022 et que le FC Barcelone n'a toujours pas trouvé le successeur de Luis Suarez, Mohamed Salah pourrait s'avérer être le profil idéal pour les deux ogres espagnols. Si l'attaquant de 28 ans n'a pas pu faire un choix entre Merengue ou Blaugrana , il n'écarte pas la possibilité de découvrir la Liga dans le futur...

« On ne sait jamais ce qui va se passer à l'avenir »