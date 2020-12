Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une vieille piste de Leonardo de retour au premier plan ?

Publié le 19 décembre 2020 à 7h45 par A.C.

Très apprécié par Leonardo, qui aimerait le placer sur le banc du Paris Saint-Germain, Simone Inzaghi aurait quelques soucis avec ses dirigeants à la Lazio.

Il est l’un des possibles successeur d’un Thomas Tuchel qui semble désormais condamné à un départ. Artisan de la renaissance de la Lazio ces dernières années, Simone Inzaghi plait beaucoup du côté du Paris Saint-Germain... notamment à Leonardo, à en croire les révélations de L’Équipe ! Pourtant, Inzaghi ne semble pas prêt à quitter le club romain. Plusieurs sources ont en effet assuré ces dernières semaines que, en dépit de l’intérêt du PSG et d’autres clubs de Serie A comme étrangers, Inzaghi souhaiterait prolonger à la Lazio.

Entre la Lazio et Inzaghi, c’est tendu