Mercato - PSG : Leonardo a déjà acté un départ de taille !

Publié le 19 décembre 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Thomas Tuchel ne devrait pas être prolongé par Leonardo, qui privilégie à l’heure actuelle deux pistes étrangères pour assurer sa succession.

« La situation n’a pas changé. On n’a pas parlé d’une prolongation, on n’a pas parlé de mon contrat. Si ça change quelque chose pour moi ? Non, car ça ne change rien sur comment je fais mon travail », indiquait récemment Thomas Tuchel au micro de RMC Sport , expliquant donc que le PSG ne lui avait proposé aucune prolongation de contrat. Il faut dire que ses rapports avec Leonardo, relativement tendus depuis le début de leur collaboration au sein du club, incitent le directeur sportif du PSG à chercher ailleurs. Et la tendance semble très claire pour Tuchel…

Tuchel ne sera pas prolongé, un duel Allegri/Pochettino pour le poste