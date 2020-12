Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Enorme coup de froid pour cette piste proposée par Di Maria ?

Publié le 18 décembre 2020 à 23h15 par A.D.

En froid avec son entraineur Gian Piero Gasperini, Papu Gomez pourrait faire ses valises dès le mois de janvier. Conscient de la situation de son compatriote argentin, Angel Di Maria aurait suggéré à la direction du PSG de le recruter. Toutefois, Papu Gomez pourrait tourner le dos au club parisien parce qu'il ne voudrait pas s'éloigner de Bergame.

Papu Gomez vivrait des moments compliqués à l'Atalanta. En effet, le milieu offensif de 32 ans se serait pris le bec avec son entraineur Gian Piero Gasperini. Une situation qui aurait donné des idées à Angel Di Maria. Alors qu'Alejandro Darío Gómez pourrait quitté Bergame dès le mois de janvier, El Fideo aurait proposé à Leonardo, le directeur sportif du PSG, de recruter son compatriote. Toutefois, l'Atalanta et Papu Gomez, lui-même, pourraient éteindre les espoirs d'Angel Di Maria.

Papu Gomez ne voudrait pas s'éloigner de Bergame