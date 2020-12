Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar aurait lâché une grande annonce en interne sur son avenir !

Publié le 19 décembre 2020 à 10h45 par T.M.

Au coeur des rumeurs, l’avenir de Neymar fait énormément parler. Toutefois, en interne, le joueur du PSG ferait passer un message très clair.

A l’instar de Kylian Mbappé, Leonardo discute également avec Neymar pour prolonger son contrat. Actuellement lié jusqu’en 2022 avec le PSG, le Brésilien est heureux dans la capitale au point d’envisager de parapher ce nouveau bail, ce qui semblait inconcevable il y a quelques mois. Toutefois, ce ne serait pas encore sûr que Neymar continue l’aventure au PSG. En effet, le FC Barcelone n’est toujours pas très loin. Alors que la bataille fait rage en Catalogne pour savoir qui sera le prochain président du Barça, plusieurs candidats ont ouvert la porte à un retour de l’ancien Blaugrana, certains annonçant même déjà des contacts avec le clan Neymar.

Neymar vers une prolongation ?