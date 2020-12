Foot - Mercato

Mercato : Qatar, Toronto… Les dessous du choix de Laurent Blanc !

Publié le 19 décembre 2020 à 10h00 par T.M.

Ça y est, Laurent Blanc aurait enfin retrouvé un club. Après plus de 4 ans sans entraîner, le Français devrait rebondir au Qatar, à Al Rayyan. Un choix à propos duquel on en saurait un peu plus…

Depuis l’été 2016, Laurent Blanc attend de retrouver un club. Remercié par le PSG, le Cévenol a été annoncé un peu partout, sans que rien ne se concrétise. Et alors que le temps commençait à être long, le retour serait imminent. Annoncé au FC Nantes, où il était la priorité de Waldemar Kita pour remplacer Christian Gourcuff, Blanc était finalement proche de rejoindre le Toronto FC. Mais c’était avant que le club qatari d’Al Rayyan fasse son irruption. Et ce samedi, L’Equipe confirme les informations à propos de Laurent Blanc : il devrait bel et bien rebondir au Qatar.

Un salaire plus élevé qu’à Toronto !