Mercato : Le Qatar à l'origine d'un coup de tonnerre pour Laurent Blanc !

Publié le 18 décembre 2020 à 20h45 par H.G. mis à jour le 18 décembre 2020 à 20h47

Libre depuis maintenant quatre ans, Laurent Blanc aurait enfin retrouvé un poste d’entraîneur en optant pour une destination loin du Vieux Continent.

Bien qu’il soit régulièrement annoncé dans les viseurs de nombreux clubs européens ces dernières années, Laurent Blanc n’a toujours pas retrouvé d’emploi depuis maintenant quatre ans, et son départ du PSG. L’été dernier par exemple, le technicien français avait été annoncé du côté du FC Barcelone ou du Valence CF, mais aucune de ces deux pistes n’a finalement abouti, et ce alors qu'il a refusé il y a peu la possibilité d'entraîner le FC Nantes comme le10sport.com vous l'a révélé. Dernièrement, Laurent Blanc ne cachait même plus son pessimisme quant à la possibilité qu’il entraîne de nouveau. « Est-ce que j’ai toujours envie d’entraîner ? Oui. Ça n’a pas changé, mais plus le temps passe moins j’y crois », avait-il lâché.

Laurent Blanc va rejoindre Al-Rayyan au Qatar !