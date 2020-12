Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Coup de tonnerre pour l’avenir de Kostas Mitroglou !

Publié le 18 décembre 2020 à 19h15 par B.C.

Alors qu’il reste sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2021, Kostas Mitroglou pourrait enfin avoir trouvé une porte de sortie.

Prêté ces derniers mois à Galatasaray puis au PSV Eindhoven, Kostas Mitroglou a retrouvé l’Olympique de Marseille durant l’été. Alors que le club phocéen désirait se séparer de l’attaquant de 32 ans, ce dernier n’a trouvé aucune porte de sortie, et André Villas-Boas s’est montré clair sur sa situation. « Je ne compte pas sur lui. On lui cherche une porte de sortie. Il a un contrat donc on ne peut pas le mettre à la porte et je ne compte pas sur lui. Je l'aime bien, il m'a dit que j'étais l'unique Portugais avec qui il n'avait pas une bonne relation. C'est dommage mais c'est franc et direct. On cherche un attaquant et ce ne sera pas lui. Je lui souhaite le meilleur et qu'il trouve un club », expliquait-il en août dernier. Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec l’OM, Kostas Mitroglou est donc mis de côté en attendant d’être libre, mais le Grec pourrait finalement rebondir dans un autre club dès le mois de janvier.

Mitroglou vers l’Olympiakos