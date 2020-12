Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dybala, Messi... Sur quelle star doit miser Leonardo pour remplacer Mbappé ?

Publié le 18 décembre 2020 à 8h00 par La rédaction

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé pourrait quitter le club de la capitale l'été prochain. Mais quel attaquant pourrait remplacer le Champion du monde ?

L'avenir de Kylian Mbappé sera l'un des dossiers brûlants au PSG dans les prochaines semaines. Et pour cause, le contrat du Champion du monde prend fin en juin 2022, ce qui pousse Leonardo à lancer les discussions pour le prolonger rapidement. « La prolongation de Mbappé ? On a le temps (rires). On parle, on parle, on a envie de parler. Je pense que lui aussi a envie de discuter. C’est le moment d’arriver à une idée plus claire par rapport à son futur. Je pense qu’on a fait des pas en avant par rapport à il y a dix jours, quinze jours », confiait ces derniers jours le directeur sportif du PSG. Malgré tout, le Real Madrid et Liverpool sont toujours à l'affût et s'il ne prolonge pas, Kylian Mbappé sera vendu l'été prochain. Dans cette optique, qui serait le mieux placé pour le remplacer ?

Qui pour remplacer Mbappé ?