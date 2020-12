Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'opération Mbappé lancée par Zidane dès l'été 2021 ?

Publié le 18 décembre 2020 à 18h15 par H.G.

Alors que l’impact économique de la pandémie de Covid-19 pourrait remettre en question les plans du Real Madrid avec Kylian Mbappé, l’économiste espagnol José Carlos Díez estime que le club de la capitale espagnole pourrait finalement avoir une chance d’arracher l’international français au PSG l’été prochain.

À près d’un an et demi de la fin de son contrat, Kylian Mbappé est à la croisée des chemins au PSG. Si le club parisien souhaite prolonger son bail qui expirera le 30 juin 2022 comme l’a affirmé Leonardo à plusieurs reprises, l’ancien attaquant de l’AS Monaco pourrait malgré tout prendre la décision d’aller voir ailleurs. Dans cette optique, le Real Madrid est fréquemment annoncé comme l’écurie favorite pour l’accueillir, et ce d’autant plus que les Merengue feraient de lui leur priorité de recrutement absolue afin de l’ériger en figure de proue de leur projet pour les prochaines années. Cependant, il est parfois annoncé que la pandémie de Covid-19 ainsi que son impact sur les finances des clubs européens risque de rebattre les cartes dans le dossier Kylian Mbappé. C’est simple, il se pourrait que le Real Madrid n’ait tout simplement pas les moyens d’attirer l’attaquant de 21 ans lors de la prochaine fenêtre estivale des transferts.

« Je ne l'exclue pas »