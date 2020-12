Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare un coup XXL pour la succession de Mbappé !

Publié le 18 décembre 2020 à 12h15 par T.M.

Au PSG, on se pencherait déjà sur la question de la possible succession de Kylian Mbappé. Et pour cela, Leonardo penserait à un énorme coup.

Pour Kylian Mbappé, le départ semble se rapprocher de plus en plus. Un terrible scénario pour le PSG dont il faudra toutefois faire avec. Face à cette possible énorme perte, Leonardo devra donc vite réagir pour assurer la succession du Français. Un dossier qui fait déjà parler. En effet, dernièrement, il a notamment été question d’un intérêt pour Joao Felix. Et pour le joueur de l’Atlético de Madrid, une grosse opportunité pourrait se présenter l’été prochain. Selon les informations d’Eduardo Inda, vexé par la gestion de Diego Simeone, le Portugais envisagerait de faire ses valises l’été prochain.

Le PSG y pense bien !