Mercato - PSG : Une piste offensive de Leonardo fixée à 15M€ ?

Publié le 18 décembre 2020 à 18h45 par La rédaction

Dans le viseur de Leonardo pour renforcer l'attaque du PSG, Arkadiusz Milik attise les convoitises de plusieurs cadors européens alors qu'il arrive en fin de contrat avec Naples et devrait quitter la cité napolitaine lors du prochain mercato hivernal. Le directeur sportif brésilien serait toutefois fixé pour le prix de l'international italien, qui ne cesse de baisser au fil des semaines.

Malgré le prêt convaincant de Moise Kean ainsi que le retour de blessure de Mauro Icardi dans les prochaines semaines, Leonardo serait toujours à la recherche d'un renfort en attaque pour le PSG. Le directeur sportif brésilien aurait jeté son dévolu sur Arkadiusz Milik, qui arrive en fin de contrat avec Naples. Véritable cadre de l'effectif depuis son arrivée en 2016, l'international polonais est écarté du groupe professionnel depuis le début de saison pour son refus de prolonger son contrat, et devrait quitter Naples cet hiver. Leonardo pourrait ainsi prévoir le retour de Moise Kean à Everton en fin de saison en s'attachant les services d'Arkadiusz Milik, dont le prix aurait baissé. Toutefois, le directeur sportif du PSG devra faire face à une rude concurrence...

15M€ pour Milik ?