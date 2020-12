Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’arrivée de Lionel Messi plombée… par Kylian Mbappé ?

Publié le 19 décembre 2020 à 9h45 par T.M.

Neymar ne s’est pas caché à ce sujet, il veut rejouer avec Lionel Messi. Les deux amis pourraient-ils se retrouver ? Cela pourrait être compliqué. Explications.

Si Lionel Messi est aujourd’hui encore un joueur du FC Barcelone, cela pourrait ne plus être le cas d’ici quelques mois. En fin de contrat, l’Argentin refuserait de prendre une décision, attendant avant tout de savoir qui sera le prochain président du Barça. Alors que la réponse sera connue le 24 janvier, cela devrait donc donner de premières indications concernant l’avenir de Messi. Va-t-il prolonger ? Va-t-il s’en aller ? En cas de départ, une arrivée au PSG revient de plus en plus, notamment depuis l’annonce fracassante de Neymar sur sa volonté de retrouver La Pulga. Et ce ne sont également pas les derniers choix de Lionel Messi lors des trophées The Best qui ont calmé ce feuilleton…

Une opération économique impossible ?