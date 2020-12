Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un appel du pied de Lionel Messi ? La réaction du PSG !

Publié le 19 décembre 2020 à 8h15 par T.M.

Depuis l’annonce de Neymar, une arrivée de Lionel Messi au PSG fait énormément parler. Et dernièrement, c’est le joueur du FC Barcelone en personne qui a rajouté de l’huile sur le feu avec ses choix lors des trophées The Best. Un appel du pied déguisé ?

Au moment où l’avenir de Lionel Messi fait énormément parler, chaque petit détail est interprété, même surinterprété, pour tenter de dénicher la réponse concernant ce que réserve la star du FC Barcelone. Et depuis quelques, cela s’enflamme autour d’une arrivée au PSG. En effet, Neymar avait lâché une bombe, affirmant son envie de rejouer rapidement avec La Pulga. Mais cela ne s’est pas arrêté là. En effet, lors des trophées The Best, la presse espagnole a également vu les choix de Lionel Messi comme un appel du pied au PSG. Au moment de désigner le meilleur joueur de l’année, l’Argentin a mis Neymar et Kylian Mbappé aux deux premières places et pour ce qui est du meilleur gardien, c’est Keylor Navas qui a été choisi. Un message clair sur ses intentions ?

Le PSG est calme !