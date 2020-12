Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Silva en rajoute une couche sur son arrivée à Chelsea !

Publié le 19 décembre 2020 à 7h15 par H.G.

Parti du PSG cet été au terme de son contrat pour rejoindre Chelsea, Thiago Silva a expliqué qu’il n’avait pas vraiment hésité au moment de rallier l’écurie londonienne.

Après huit années de bons et loyaux services, Thiago Silva a quitté le PSG l’été dernier au terme de son contrat après le Final 8 de la Ligue des Champions. La direction parisienne a en effet décidé de ne pas le prolonger en raison de son âge, et ce en dépit du fait que celui qu’on surnomme O Monstro se montrait encore très performant. Ainsi, après son départ du PSG, Thiago Silva a décidé de rejoindre Chelsea en y paraphant un contrat d’un an plus une année supplémentaire en option. Et malgré le début de saison irrégulier de la part des Blues , le moins que l’on puisse dire est que le défenseur de 36 ans n’a rien perdu de sa superbe tant il se montre fréquemment performant avec l’écurie de Premier League. Depuis son arrivée en Angleterre, Thiago Silva prend fréquemment la parole pour revenir sur son départ du PSG et son arrivée dans la capitale anglaise. Ainsi, ce vendredi, le Brésilien a confié qu’il n’avait pas mis longtemps avant de prendre la décision de rejoindre Chelsea, qu'il perçoit comme un club de premier plan en Europe.

« Rejoindre Chelsea n'a pas été difficile »