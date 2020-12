Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une décision a bien été prise pour l’avenir de Philippe Coutinho !

Publié le 20 décembre 2020 à 5h15 par T.M.

Alors que l’avenir de Philippe Coutinho est actuellement au centre de nombreuses rumeurs, le cas du Brésilien aurait déjà été tranché par le FC Barcelone.

L’histoire entre Philippe Coutinho et le FC Barcelone est-elle terminée ? Ce vendredi, ARA a lâché une bombe concernant l’avenir du Brésilien. Selon le média catalan, Carles Tusquets, président par intérim, aurait exigé une grosse vente en janvier pour surmonter la crise actuelle. Et c’est ainsi Coutinho qui pourrait être sacrifié. Avec l’ancien de Liverpool, le Barça envisagerait de récupérer un joli chèque. Mais la réalité serait visiblement bien différente. En effet, chez les Blaugrana, une décision bien différente aurait été prise pour Philippe Coutinho.

« Le Barça ne veut pas le vendre »