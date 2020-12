Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un message clair envoyé par Messi sur son avenir ?

Publié le 20 décembre 2020 à 4h30 par T.M.

A l’occasion des votes pour les trophées The Best, Lionel Messi aurait lancé un appel du pied au PSG. Pour certains, cela ne ferait d’ailleurs aucun doute…

Le feuilleton Lionel Messi n’en finit plus de faire parler. Et dernièrement, c’est l’Argentin qui a rajouté de l’huile sur le feu. En effet, à l’occasion des trophées The Best, le joueur du FC Barcelone a voté en priorité pour… des joueurs du PSG. En effet, Messi a tenu à distinguer Neymar, Kylian Mbappé et Keylor Navas. Des choix qui ont enflammé la presse espagnole, voyant là un appel du pied de La Pulga en vue d’un futur possible transfert au Parc des Princes.

Des choix qui interrogent…