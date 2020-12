Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a mis en place un plan colossal pour Lionel Messi !

Publié le 19 décembre 2020 à 14h30 par La rédaction

Alors que Lionel Messi n’a toujours pas pris de décision concernant son avenir, le PSG surveillerait de près la situation de la star du FC Barcelone. D'ailleurs, un plan incroyable aurait déjà été mis en place pour attirer l’international argentin l’été prochain...

Au fil des semaines, la situation de Lionel Messi au FC Barcelone apparaît de plus en plus alarmante. Si la Pulga n’a toujours pas pris de décision concernant son avenir, la crise financière que traverse le club culé pourrait précipiter son départ. A l’approche des élections présidentielles du FC Barcelone, certains candidats, à l’image d’Emili Rousaud, ne cachent pas que l'Argentin devra consentir à certains efforts financier pour continuer au Barça : « Dans 14 jours, Messi sera maitre de son destin. Le Barça, pour être franc, ne peut pas le renouveler à n'importe quel prix. C'est à lui de décider, mais l'institution est au-dessus des joueurs. Nous devons être avec Messi, nous devons lui expliquer qu'il doit faire un sacrifice en termes de salaire, mais nous pensons aussi que nous pouvons lui proposer un projet sportif » . De plus, les récents votes de l'Argentin, très avantageux pour les joueurs du PSG, lors des élections aux trophées The Best n’ont laissé personne indifférent. Une aubaine pour le PSG qui, plus puissant économiquement, serait déjà passé à l’action concernant une arrivée de Lionel Messi...

Le PSG serait entré en contact avec Jorge Messi !

Ce mardi, Quim Domenech révélait sur le plateau d’ El Chiringuito que Jorge Messi se serait rendu à Barcelone afin de discuter avec le Consulat du Qatar, à propos d’un éventuel transfert de Lionel Messi au PSG. Des propos aussitôt démentis par le père et agent de la Pulga : « C’est faux. Encore une nouvelle invention. Je suis depuis septembre en Argentine. #fakenews ». Toutefois, selon Duncan Castles, journaliste du Times , le PSG serait bel et bien entré en contact avec Jorge Messi pour prendre la température concernant la possibilité de trouver un accord pour le départ de Lionel Messi du FC Barcelone afin de rejoindre Neymar au PSG, qui ne cesse de faire des appels du pied à destination de son ancien coéquipier. De plus, Doha aurait d’ores et déjà mis en place un plan colossal sur plusieurs saisons pour persuader Lionel Messi de rejoindre le PSG.

Le PSG puis le Qatar pour Lionel Messi ?