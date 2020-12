Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme opération se met en place autour de Leandro Paredes !

Publié le 19 décembre 2020 à 13h30 par Amadou Diawara

Alors qu'il ne ferait pas l'unanimité en interne, Leandro Paredes pourrait être sacrifié par le PSG dès le mois de janvier. Tombé sous le charme du milieu de terrain argentin, l'Inter pourrait profiter de l'aubaine et songerait à le récupérer en prêt ou en échange de Christian Eriksen.

Arrivé en janvier 2019 en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg, Leandro Paredes aurait pu quitter le PSG prématurément à plusieurs reprises. Pas totalement convaincue par l'international argentin, la direction parisienne, et en particulier Leonardo, aurait tenté de s'en séparer lors des dernières fenêtres de transferts, que ce soit pour un transfert sec ou des échanges de joueurs. Toutefois, les têtes pensantes du PSG ne sont jamais parvenues à boucler le départ de Leandro Paredes. Malgré tout, les hautes sphères de la capitale français n'auraient pas abandonné l'idée de se séparer de leur numéro 8, bien au contraire. Elles devraient même retenter leur chance à partir du mois prochain.

Leonardo voudrait sacrifier Leandro Paredes en janvier

D'après les indiscrétions de L'Equipe , divulguées ce samedi dans ses colonnes, Leonardo voudrait encore et toujours sacrifier Leandro Paredes. A en croire le média français, le directeur sportif du PSG espérerait parvenir à ses fins lors de la prochaine fenêtre de transferts hivernale. En effet, la crise financière a fait énormément de mal aux finances parisiennes et devant combler un énorme manque à gagner, Paredes pourrait donc être sacrifié afin d'encaisser un joli chèque. D'ailleurs, pour le transfert de l'Argentin, Leonardo voudrait encaisser un chèque compris entre 20 à 30M€. Mais qui serait prêt à se jeter sur Leandro Paredes au mois de janvier ?

L'Inter prêt à tendre les bras à Leandro Paredes ?