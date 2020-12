Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une vente à 30M€ programmée pour cet hiver ?

Publié le 19 décembre 2020 à 11h15 par Th.B.

Pour parvenir à combler le vide financier engendré par la situation sanitaire et le problème Mediapro, le PSG semble être contrait de vendre cet hiver. En plus de Julian Draxler, le club de la capitale plancherait également sur une vente de Leandro Paredes.

Au PSG, l’heure des comptes approche. Certes, le club de la capitale dispose de fonds financiers très importants grâce à Doha via le Qatar Sports Investments. Néanmoins, le Paris Saint-Germain n’en est pas vraiment moins impacté par la crise financière initiée par le Covid-19 et les changements apportés au monde du football et surtout aux trous engendrés dans les caisses des clubs. En plus de l’absence des supporters dans les stades, les équipes de Ligue 1 doivent faire face à un problème d’une grande ampleur avec Mediapro qui ne versera pas les paiements aux clubs en raison de moyens finalement non suffisants après le lancement de Téléfoot La Chaîne cet été, qui fermera ses portes dans les prochains jours. L’Équipe a fait part de l’obligation du PSG de vendre pour une somme minimale de 40M€ lors du prochain mercato hivernal avec le profil de Julian Draxler qui devrait être étudié par Leonardo et l’ensemble de la direction sportive. Mais l’international allemand ne serait pas le seul à figurer dans ce cas de figure aux yeux des dirigeants du PSG.

Après Draxler, place à Paredes dans le cercle des sacrifiés ?