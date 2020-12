Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : 40M€, Mediapro… La première victime hivernale déjà identifiée ?

Publié le 19 décembre 2020 à 10h15 par Th.B.

Le PSG se trouve, comme l’ensemble des clubs français, touchés par la crise financière a été abusé par Mediapro au sujet des droits télévisés. De quoi pousser le club à devoir vendre à tout prix cet hiver. Le premier sacrifié devrait être Julian Draxler.

Ce n’était qu’une question de temps puisque c’était dans l’air depuis un moment. Le rachat des droits télévisés de Ligue 1 par Mediapro via la création de Téléfoot La Chaîne , n’aura duré que quelques mois puisque la chaîne va définitivement fermer ses portes dans les prochains jours. Le paiement des droits télévisés n’aura pas lieu et cela va laisser les clubs de Ligue 1 dans l’embarras, notamment le PSG qui malgré ses fonds très importants, se retrouverait dans l’obligation de dégraisser son effectif lors du mercato hivernal afin d’en tirer au moins 40M€ d’après L’Équipe . La course contre la montre serait lancée et la première vente déjà identifiée si l’on en croit les informations divulguées par le quotidien sportif.

Et le premier sacrifié serait… Julian Draxler !