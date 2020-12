Foot - PSG

PSG - Malaise : Mediapro, Droits TV… Ce nouveau problème à 200M€ pour le PSG !

Publié le 19 décembre 2020 à 8h45 par Th.B.

La situation sanitaire liée au Covid-19 est si exceptionnelle et imprévue que les clubs n’ont pas pu anticiper de telles pertes. Et malgré les fonds importants du PSG, la crise financière se fait bien sentir au sein du club parisien, dos au mur et ce pour plusieurs raisons. Explications.

Le mois de mars 2020 a été un tournant dans la dernière saison du PSG de par sa qualification en quart de finale de la Ligue des champions, une première depuis 2016, mais aussi et surtout en raison de la pandémie mondiale du Covid-19 qui a dicté le reste de l’année civile qui va bientôt toucher à sa fin. En effet, en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, le PSG comme tous les clubs européens et du monde, a dû mettre le football en retrait pendant quelques mois avant de reprendre les matchs amicaux, les finales de coupes nationales et le Final 8 de la Ligue des champions lors de l’été. Ces mois d’arrêt et l’interdiction des supporters dans les stades ont eu l’effet d’une bombe dans les finances du club de la capitale. À ce jour, et en comptabilisant l’ensemble des pertes, le PSG avait prévu de perdre plus de 600M€ selon L’Équipe . Point sur la situation financière délicate du PSG.

200M€ de pertes, et maintenant ?