PSG : Au FC Barcelone, on craint Neymar !

Publié le 19 décembre 2020 à 4h45 par T.M.

En Ligue des Champions, le PSG et le FC Barcelone s’affronteront en huitièmes de finale. Un choc pour lequel Gerard Piqué redoute déjà les retrouvailles avec un certain Neymar.

La dernière rencontre entre le PSG et le FC Barcelone est toujours dans toutes les mémoires et elle restera longtemps dans l’histoire. En effet, tout le monde se souvient de la désormais connue « remontada » du Barça au Camp Nou (6-1). Au printemps, le PSG aura l’occasion de laver son honneur lors des retrouvailles avec les Blaugrana en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et alors que Neymar avait été le bourreau des Parisiens en 2017, il sera cette dans dans leur camp. Au grand dam des Barcelonais.

« Je connais bien Neymar »