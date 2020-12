Foot - PSG

PSG : Le PSG reçoit un gros avertissement d'une ancienne pépite !

Publié le 18 décembre 2020 à 5h00 par T.M.

Ce dimanche, le choc de la Ligue 1 verra s’opposer le PSG au LOSC. Une rencontre particulière pour Timothy Weah, qui a annoncé la couleur avant de retrouver le club de la capitale.

Avec 32 et 31 points, le LOSC et le PSG sont actuellement premier et deuxième de Ligue 1. Et ce dimanche, les deux meilleures équipes du championnat de France s’affronteront avec comme enjeu de prendre la tête du championnat. Alors que le spectacle sera au rendez-vous, Timothy Weah aura à coeur de briller durant cette rencontre. Formé au PSG, l’Américain évolue désormais chez les Dogues. Les retrouvailles seront donc particulières pour Weah, qui a envoyé un gros message à ses anciens partenaires.

« Envie de gagner et marquer »