Foot - PSG

PSG : L’énorme sortie du clan Tuchel sur le duel face au FC Barcelone !

Publié le 17 décembre 2020 à 12h45 par T.M.

Face à un FC Barcelone en grande difficulté depuis le début de la saison, le PSG peut donc y croire avant la confrontation en Ligue des Champions. Toutefois, Zsolt Löw, adjoint de Thomas Tuchel, refuse de crier victoire trop vite.

Le PSG et le FC Barcelone vont se retrouver en Ligue des Champions. La dernière fois, les deux clubs s’étaient quittés sur la désormais historique remontada des Blaugrana. Ces retrouvailles sont donc très attendues et pour cette confrontation, les hommes de Thomas Tuchel semblent partir avec un avantage alors que le Barça semble être malade depuis le début de la saison. Ronald Koeman n’a toujours pas trouvé la solution et avec un Lionel Messi moins décisif, les Blaugrana sont en difficulté. Une bonne nouvelle donc pour le PSG ?

« Nous n’avons pas rêvé du FC Barcelone »