PSG - Polémique : Racisme, Basaksehir... Tuchel au cœur de la tourmente ?

Publié le 16 décembre 2020 à 17h30 par Arthur Montagne

Quelques jours après le match opposant le PSG à Basaksehir (5-1), qui marquera un tournant dans l'histoire de la lutte contre le racisme dans le football, Demba Ba a accordé une interview dans laquelle il pointe du doigt le comportement de Thomas Tuchel. Le début d'une nouvelle polémique.

Le match entre le PSG et Basaksehir restera dans l'histoire. Non pas pour la qualité de la rencontre, remportée facilement par les Parisiens emmenés par un grand Neymar, mais par la portée symbolique du comportement des joueurs des deux équipes. En effet, peu avant le quart d'heure de jeu, Pierre Achille Webo, membre du staff de club stambouliote, reproche au quatrième arbitre d'avoir tenu des propos racistes à son encontre. Une échauffourée éclate et les 22 acteurs, suivis par les staffs et les remplaçants des deux équipes, décident de rentrer au vestiaire afin de protester contre les propos de Sebastian Coltescu, le fameux quatrième arbitre de la rencontre. Et alors que les joueurs de Basaksehir ont unanimement salué le comportement des Parisiens, Demba Ba pointe toutefois du doigt Thomas Tuchel.

Demba Ba fait un reproche à Thomas Tuchel

Leader de la fronde, Demba Ba s'est confié à la chaîne de télévision turque TRT World afin de saluer l'attitude des joueurs du PSG, mais également tacler Thomas Tuchel. « Chapeau aux joueurs de Basaksehir parce qu'ils sentaient que quelque chose devait être fait. Chapeau aux joueurs du PSG car ils auraient pu rester sur le terrain et dire "nous sommes ici pour jouer" mais ils ont décidé d’arrêter. Certaines personnes de Paris, ou plutôt une personne de Paris, j’aurais aimé qu’elle soit devant la caméra et qu’elle explique comment elle nous a traités. Parce que je n’accepte pas cela et que je ne l’accepterai jamais, et la prochaine fois que je le verrai, il en entendra parler », assure l'ancien attaquant de Chelsea dans des propos rapportés par RMC Sport . S'il ne cite pas directement Thomas Tuchel, Demba Ba confirme cependant dans la foulée qu'il parle bien du « manager » du PSG. « Il a eu une discussion avec un ou deux joueurs de notre équipe et nous a en gros reprochés ce qui s'est passé. C'est son problème, pas le mien. Ce n’est pas quelque chose que je vais partager à la caméra. Mais si je dois le voir un jour, j’en parlerai avec lui », ajoute-t-il à ce sujet avant de préciser que le technicien allemand s'expliquera « probablement » de son comportement.

