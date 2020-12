Foot - PSG

PSG - Malaise : Messi, Ronaldo… Neymar pousse un coup de gueule !

Publié le 18 décembre 2020 à 16h45 par B.C.

Malgré sa belle saison qui s’est achevée par une finale en Ligue des champions, le PSG ne compte aucun joueur dans le onze-type des trophées The Best. De quoi agacer Neymar sur les réseaux sociaux.

Ce jeudi soir avait lieu la cérémonie des trophées The Best organisée par la FIFA. Des récompenses qui avaient fait parler avant cette date puisque les trois finalistes pour le trophée du meilleur joueur de la saison étaient loin de faire l’unanimité, en particulier Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, sachant que le FC Barcelone et la Juventus ne se sont pas particulièrement distingués sur la scène européenne en cette année 2020. Neymar s’était alors offusqué sur les réseaux sociaux avant ce message : « C’est sérieux ? ». Et l’annonce du onze-type des trophées The Best n’a pas calmé l’attaquant du PSG.

« Le PSG joue à un autre sport »