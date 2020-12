Foot - PSG

PSG - Polémique : Racisme, Basaksehir… Ces révélations sur les accusations de Demba Ba contre Tuchel !

Publié le 18 décembre 2020 à 13h30 par T.M.

Alors que la rencontre entre le PSG et Basaksehir a été marquée par une polémique raciste, Demba Ba a par la suite fait de grosses accusations contre Thomas Tuchel. Que s’est-il alors passé autour de l’entraîneur parisien ? Révélations.

Suite aux accusations d’insultes racistes proférées par le 4ème arbitre de la rencontre entre le PSG et Basaksehir contre Pierre Webo, Demba Ba avait mené la révolte des joueurs, qui avaient par la suite quitter le terrain. Revenant dernièrement sur cet incroyable épisode, le Sénégalais avait également mis en cause Thomas Tuchel. « Certaines personnes de Paris, ou plutôt une personne de Paris, j’aurais aimé qu’elle soit devant la caméra et qu’elle explique comment elle nous a traités. Parce que je n’accepte pas cela et que je ne l’accepterai jamais, et la prochaine fois que je le verrai, il en entendra parler. Il a eu une discussion avec un ou deux joueurs de notre équipe et nous a en gros reprochés ce qui s'est passé. C'est son problème, pas le mien. Ce n’est pas quelque chose que je vais partager à la caméra. Mais si je dois le voir un jour, j’en parlerai avec lui », avec alors lâché Demba Ba en parlant de Thomas Tuchel.

Tuchel voulait reprendre le match !

Ce vendredi, L’Equipe est revenu sur cette énorme sortie de Demba Ba contre Thomas Tuchel. Le quotidien sportif fait alors certaines révélations sur le comportement de l’entraîneur du PSG durant cette polémique. Tout d’abord, l’Allemand s’est rapproché de ses joueurs, à l’instar de Marquinhos et Mbappé, pour savoir réellement ce qui se passait. Et alors que la rencontre s’est arrêtée suite à cette polémique, Thomas Tuchel ne souhaitait pas que cela se passe comme cela. En effet, l’entraîneur du PSG voulait reprendre, notamment compte tenu de l’importance de la rencontre puisque son équipe jouait sa place pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, et il aurait fait part de sa position à ces joueurs, mais aussi à certains joueurs de Basaksehir. D'où la colère de Demba Ba.

