PSG : Tuchel sonne la charge avant le choc contre le LOSC !

Publié le 17 décembre 2020 à 15h52 par La rédaction mis à jour le 17 décembre 2020 à 15h54

A quelques jours du choc contre le LOSC au Stade Pierre Mauroy, Thomas Tuchel a tenu a prévenir ses joueurs, affirmant que Lille était la meilleure équipe de Ligue 1 avec le PSG, et espère l'emporter dimanche pour être champion d'automne.