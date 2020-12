Foot - PSG

PSG - Malaise : Excellente nouvelle pour Marquinhos !

Publié le 18 décembre 2020 à 0h15 par A.C.

Marquinhos, actuellement blessé, pourrait rapidement faire son retour pour le Paris Saint-Germain.

Un seul homme vous manque et tout est dépeuplé. Au Paris Saint-Germain l’absence de Marquinhos est souvent synonyme de mauvaise nouvelle, voire de défaite. Il suffit de voir les défaites concédées par le PSG depuis le début de la saison ! Les hommes de Thomas Tuchel ont en effet chuté six fois en tout cette saison, deux fois en Ligue des Champions et quatre fois en Ligue 1. Marquinhos n’était présent qu’une seule fois et c’'était lors de la défaite face au RB Leipzig, en C1. Plus récemment, le capitaine du PSG a manqué lors du revers face à l’OL et, alors que le choc contre le LOSC se profile, certains s’inquiètent concernant son retour.

Marquinhos de retour face au LOSC ?