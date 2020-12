Foot - PSG

PSG - Malaise : Pierre Ménès s’en prend à Thomas Tuchel !

Publié le 17 décembre 2020 à 15h45 par B.C.

Vainqueur de Lorient (2-0) ce mercredi soir, le PSG n’a pas été convaincant dans le jeu. Pierre Ménès ne s’est pas privé de critiquer les choix de Thomas Tuchel après la rencontre.

Après la victoire contre Manchester United (3-1), Thomas Tuchel a décidé de reconduire son schéma tactique en Ligue 1. Ainsi, l’entraîneur du PSG a opté pour un 3-5-2 défensif lors des dernières rencontres de son équipe, et notamment contre le FC Lorient ce mercredi. Le Paris Saint-Germain s’est imposé (2-0) grâce à des buts de Kylian Mbappé et Moise Kean, mais le contenu fut assez inquiétant, de quoi alarmer Pierre Ménès.

« Comment tu peux jouer avec cinq défenseurs et deux milieux défensifs plus Rafinha ? »